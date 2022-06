Nieuwe coalitie Krimpen trapt op gaspedaal: volop horeca en cultuur én mogelijk bouw van onderzeeërs

Stem van Krimpen begrijpt niets van nieuwe coalitie: ‘Er is een vies spelletje gespeeld’

De nieuwe coalitie in Krimpen aan den IJssel is geen lang leven beschoren. Dat verwacht de Stem van Krimpen, die niet begrijpt waarom een bestuur van louter lokale partijen niet eens is besproken. ,,Ik snap nu waarom mensen geen vertrouwen hebben in de politiek”, zegt bestuursvoorzitter Ruud Nelissen.

15 juni