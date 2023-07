Nieuwe buschauffeurs, schoonmakers en pedagogisch medewerkers: Rotterdammers in de bijstand aan het werk gezet

Buiten­lands bedrijf is nu de eigenaar van de waterbus­sen: ‘Dit is niet ongebruike­lijk’

Vanwege de financiële problemen met Blue Amigo is het waterbusvervoer grotendeels in handen gekomen van Purus Marine, een bedrijf met vestigingen in Londen, Singapore en New York. Wat is dit eigenlijk voor een club? Jeffrey Chan benadrukt dat Purus niet uit is op snelle winst, maar een visie heeft voor de lange termijn.