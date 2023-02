Nieuw restaurant (en club) opent bijna op de Coolsingel: dit weten we over Grace

indebuurt.nlIn het gigantische hoekpand (lees: 910 vierkante meter) aan de Coolsingel wordt al maanden gebouwd aan ‘The Next Big Thing’. Binnenkort openen hier een gloednieuw restaurant, met een sterrenchef uit New York, en een club. Wij vertellen je alles over Grace en The Grit.

Horecaman Herman Hell, bekend van onder andere Zalmhuis, NRC, Sijf en Van Zanten, breidt zijn portfolio verder uit met maar liefst twee horecazaken. Met twee aparte ingangen, maar hetzelfde doel: het ‘nieuwe Rotterdam’ op de kaart zetten.

Grace

Laten we beginnen met Grace: een all day and night festive-restaurant, waar je terecht kunt voor ontbijt, lunch, diner en cocktails. Dave van den Donker, conceptmanager van Hells Kitchen Horeca Groep, vertelt: “Grace is een restaurant met een complete beleving. Hier vergeet je even dat je in Rotterdam bent. Zie het als een oase met geweldig eten, elegantie en schoonheid. Je stapt met je vrienden naar binnen, de dj gaat draaien, en je wilt niet meer weg.”

Grace krijgt een enorm terras aan de Coolsingel. “Het loopt helemaal de hoek om, dus we hebben buiten plek voor zo’n 250 tot 300 mensen. De zaak wordt sowieso een eyecatcher en met dit terras kun je er echt niet omheen. Dit is geen A-locatie, maar een AA++-locatie. Middenin de stad én tegenover het Stadhuis. Hoe gaaf is dat?”

The Grit

Net zo gaaf klinkt de nieuwste club van Rotterdam: The Grit. Verwacht geen donker hol met stroboscopen, maar een luxe en lichte club, met een unieke dansvloer. Dave: “Die bestaat volledig uit ledschermen, dus je danst straks op bewegende beelden. We hebben de schermen uit Azië, in heel Europa bestaat dit nog niet in een club. Als je bijvoorbeeld op de muur een man op een strandbedje ziet liggen, sta jij als het ware in de zee te dansen.”

The Grit is een 23+-club en gaat zich richten op de (oudere) Rotterdammer. Het programma wordt nog verder bepaald, maar de focus ligt op disco en house, van de jaren 70 tot nu. Dave: “Geen keiharde house, maar wel lekkere beats en vocals. Er komt ook ruimte voor r&b en afro. We gaan vooralsnog op vrijdag en zaterdag met een thema werken en natuurlijk ook met bekende dj’s.”

Sterrenchef uit New York

De keuken van Grace wordt gerund door chef-kok Marco Prins, die een Michelinster bemachtigde in New York (Restaurant Ukiyo). Nu is de Rotterdammer terug op eigen bodem voor een nieuw avontuur. Over het eten en het interieur van de zaak blijft Dave nog wat mysterieus. “Ik kan alleen zeggen dat er wereldse specialiteiten op de kaart komen en we inspiratie voor het interieur hebben opgedaan in Parijs en Londen.” Dat belooft veel goeds.

Waarom eigenlijk de naam Grace? Dave: “Het klinkt internationaal, elegant en verleidelijk. Het is precies wat de rauwe schoonheid van Rotterdam nodig heeft. In onze stad is het nooit saai, maar het mag wel een keer klaar zijn met ons harde en ruwe imago. Het is tijd dat Grace haar opwachting maakt.”

Grand opening

De deuren van The Grit openen dit weekend (3 en 4 februari) voor genodigden. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari kun je naar de eerste feesten: Limbo en Off The Grit. Kaarten kosten 17,50 euro en bestel je via de website van The Grit.

Bij een enorme horecazaak als Grace hoort natuurlijk een grand opening, die op zaterdag 18 februari zal plaatsvinden. Meer informatie over tickets volgt binnenkort.

