Nieuw politiebureau moet in Barendrecht komen: ‘Wij zijn verheugd met deze keuze’

De zoektocht naar huisvesting voor team Oude Maas loopt al geruime tijd. De agenten werken in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk en de Rotterdamse wijk Hoogvliet. De voorkeur ging uit naar een bureau centraal in het werkgebied.

Verschillende plekken

Op dit moment heeft ‘Oude Maas’ twee vestigingen: Ridderkerk (Kievitsweg) en Hoogvliet (Middenbaan-Noord). Tijdens het onderzoek zijn verschillende plekken bekeken, is er een marktverkenning uitgevoerd en zijn de vier beste opties financieel en kwalitatief tegen het licht gehouden. Het plan voor volledige nieuwbouw aan de Dierensteinweg in Barendrecht kwam als beste uit de bus.

Deze plek - ten oosten van restaurant De Beren - ligt centraal in het werkgebied en bijna op de grens van Barendrecht met Ridderkerk. Verder staat het beoogde gebouw dicht bij de op- en afritten van en naar de rijkswegen A15 en A16 en is er openbaar vervoer in de buurt.

,,Wij zijn verheugd met de keuze voor de bouw in Barendrecht”, zegt burgemeester Govert Veldhuijzen. ,,We gaan samen met de politie werken aan een mooi nieuw bureau op een goed bereikbare plek. Dat doen we niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor iedereen in onze buurgemeenten.” In de vier plaatsen (Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam) wordt minimaal één politiepost ingericht, waar mogelijk ook nog boa’s bij kunnen.