Nieuw in Rotterdam! Indirah organiseert dit voorjaar het Urban Gospel Festival

indebuurt.nlRotterdam heeft een nieuw festival op de kalender dit jaar. In het weekend van Pinksteren vindt het 3:16 Urban Gospel Festival plaats. Je duikt in de wereld van gospel, terwijl je rondwandelt over Zuid. Organisator Indirah Tauwnaar: “Ik wil graag een dichte community openbreken. Iedereen is welkom!”

Indirah is oprichter van House of Urban Arts in de Zwartewaalstraat, vlakbij Maashaven. Ze bouwde een voormalige school om tot ontmoetingsplek waar jongeren hun talent ontwikkelen op het gebied van dansen, zingen, rappen, spoken word en meer. Daarnaast organiseert ze regelmatig evenementen binnen kerkgemeenschappen. Dit brengt ze op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei naar een groter publiek.

Waarom organiseer je een gospelfestival?

“Ik loop al zo’n vijf jaar met dit idee rond, want in kerken schuilen zoveel talenten. Gospelmuziek blijft meestal binnen de vier muren van de gemeenschap en ik wil graag de deuren openen voor een groter publiek. Daar zit ook gelijk een uitdaging, want de zangers en zangeressen zijn gewend aan de veiligheid van de eigen kerk. Tijdens het Urban Gospel Festival gaan ze optreden voor ook een niet-gelovig publiek.”

“De Zomer op Zuid, een overkoepelende naam voor meer dan zestig evenementen op Rotterdam-Zuid, is het perfecte moment om met het Urban Gospel Festival te beginnen. Alleen rondom House of Urban Arts heen zitten al negen kerkgemeenschappen, dus we vertellen zo het verhaal van de buurt. Ik hoop dat we uitgroeien tot een soort North Sea Jazz Festival!”

Wat kunnen bezoekers verwachten?

“Tijdens het festival willen we urban artiesten, zoals Broederliefde en Frenna, mixen met (inter)nationaal gospeltalent. Het pand van House of Urban Arts wordt de festivalhub en hier krijg je meer informatie over gospel, bijvoorbeeld door lezingen. Daarnaast komen er twee podia in kerken in de buurt, en bij mooi weer ook een stage op het plein voor onze hub. Als bezoeker ga je dus van kerk naar kerk en ontdek je deze vorm van muziek.”

Wat kun je tegen Rotterdammers zeggen die toch een drempel voelen om een kerk binnen te stappen?

“Kom eerst naar de hub! Daar word je ontvangen en hoor je meer over het festival. Vervolgens is de stap kleiner om naar een van de andere locaties te gaan. Ik hoop vooral dat het evenement gaat over samenzijn. In kerkgemeenschappen heerst altijd een community-gevoel, iets wat ik sowieso meer voel op Zuid dan in andere wijken of steden. Hier zeggen mensen nog gedag tegen je op straat. Het Urban Gospel Festival gaat voor mij over inclusie: iedereen moet zich welkom voelen.”

In de festivalnaam staat 3:16. Wat betekent dit?

“Het staat voor bijbelvers 3:16, ‘For God So Loved The World’. Precies waar gospel voor staat: liefde verspreiden. Bijbelkennis is niet nodig om dit festival te bezoeken, in liefde geloven is genoeg.”

Het 3:16 Urban Gospel Festival vindt plaats op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2023. Meer informatie over het programma en de tijden volgt binnenkort.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!