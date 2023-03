Nieuw in Rotterdam: deze zaken openden in februari

indebuurt.nlIedere maand delen we een lijstje met nieuwe winkels, restaurants en cafés in Rotterdam. Zo ben jij helemaal op de hoogte van alle verse pareltjes in de stad. Ook in februari 2023 zijn er weer toffe zaken geopend en plannen gesmeed voor nieuwe hotspots. Met wie ga je shoppen of een avondje uit eten?

The Joint

Rotterdammer Perry de Man heeft een nieuwe pizzabar in De Foodhallen: The Joint. De chef-kok haalde zijn inspiratie uit Amerika, en dan vooral New York. “Verwacht geen dik Dr. Oetker-deeg, maar knapperige dunne bodems met zwarte bellen op de rand. Thin crusted, met simpele smaken en goede toppings.” Kom maar door!

Grace

Horecaman Herman Hell opende pas zijn nieuwe festive restaurant: Grace. De zaak zit in een gigantisch hoekpand (lees: 910 vierkante meter) aan de Coolsingel. In de keuken staat een sterrenchef uit New York en het interieur voelt aan als Parijs in de roaring twenties. De witte balustrade met ananassen loopt slingerend door de zaak, er is een gigantische palmboom en heel veel entertainment. Wij namen alvast een kijkje.

Bar Cult

Gek op natuurwijn? Afgelopen weekend is Rotterdam-West een hotspot rijker: Bar Cult. Eigenaar Rutger van de Pol verscheen afgelopen jaren op verschillende plekken in Rotterdam, zoals bij Weelde, Lux en Kaapse Maria. Nu heeft Cult eindelijk een vaste stek, in een historisch hoekpand op de Oostkousdijk. “Op dit plekje komt alles samen: wijn, eten, muziek, interieur, proeverijen en samenwerkingen met creatievelingen.

Repeat Cashmere

Op Pannekoekstraat zit sinds kort een vestiging van REPEAT Cashmere. Het internationale merk verkoopt kleding van het natuurlijke materiaal kasjmier. Ze hebben een uitgebreide vrouwencollectie en een kleinere mannencollectie. De items zijn tijdloos, van truien en vesten tot broeken, sjaals en blouses. De zaak is strak ingericht met een gietvloer en zwarte stalen kledingrekken.

The Grit

Herman en zijn team hebben misschien wel de drukste periode van hun leven achter de rug, want naast Grace opende deze maand ook The Grit: de nieuwste nachtclub van Rotterdam. Je wandelt op het Stadshuisplein naar binnen, daalt de trap af naar beneden en betreedt een muzikaal feestje vol glitter en glamour. Tijd om te stappen!

Wolly

Je moet nog even wachten, maar we willen je Wolly aan de Waterkant niet onthouden. In het hoekpand van het Noordplein, waar Lof der Zoetheid zat, opent eind maart deze all day breakfast-zaak. Met koffie, belegde brioche-sandwiches, kaneelbroodjes en een terras aan het water. Frankie Dros (Containerbar Noord en Blijdorp Festival) en Mick Kruithof (De Huismeester) zijn de eigenaren. Dat belooft veel goeds!

MAMS coffee & more

Genoeg koffiezaken in Rotterdam? Nooit. Op het plein van de Van Speykstraat, tussen Lilith en het Vlaamsch Broodhuys in, opent MAMS coffee & more (naar verwachting maart 2023). Op het menu staan naast cafeïnedrankjes ook huisgemaakte taarten, sappen, ontbijtgerechten, sandwiches en salades. Vooral de vele raampartijen vallen op en aan de voorzijde is ruimte voor een terras. Je kunt straks dus heerlijk een bakkie doen in de zon!

Susan Bijl

We blijven nog even op de Nieuwe Binnenweg, want hier opent binnenkort een nieuwe winkel van Susan Bijl. De flagshipstore op de Mauritsweg sluit, maar de verhuiswagen hoeft gelukkig niet ver te rijden. Wat de verhuizing betekent? Een groter pand en dus nog meer leuke spullen om te kopen! Naast de tassen, kleding en accessoires kun je in de nieuwe zaak straks ook terecht voor interieuritems van andere designers. Denk aan woonaccessoires, glaswerk, meubels, lampen en items voor in de keuken.

