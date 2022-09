Nieuw hotel, een wandelboulevard en veel horeca: zo komt het gebied rond Zuidplein eruit te zien

Binnenkort naar Ahoy? Opgepast, want het lijkt wel een hindernis­baan op straat

Voetgangers bij Rotterdam-Zuidplein moeten deze dagen bijna ogen in hun achterhoofd hebben, zo’n chaos is het op straat. Overal wordt gewerkt en liggen wegen open. Het is zoeken naar de juiste looproutes, die ook nog eens steeds veranderen. De weg naar Rotterdam Ahoy lijkt wel een hindernisbaan. En dat is met vele muziekconcerten en vakbeurzen de komende dagen in Ahoy geen pretje.

13 september