Nieuw drama Fred van Leer: twee mannen met vuurwapen overvallen zijn woning

Fred van leer, die op het moment van de overval alleen thuis was, raakte lichtgewond en werd ter controle naar een ziekenhuis gebracht. De overvallers gingen er rennend vandoor. De politie is nog naar hen op zoek, maar heeft wel een vuurwapen gevonden.



Van Leer was er vanochtend snel bij met een filmpje om zijn volgers een update te geven over de overval. ,,Klopt, ze hebben vanmorgen getracht mij te overvallen. Twee jongens in Post NL-pakjes, met een pruik op. Een heel lelijke, by the way. Ik ben bedreigd met een vuurwapen, klopt ook.” Fred laat echter weten geen klappen te hebben ontvangen. ,,Weet je wie er wel klappen hebben gekregen? Die gasten die beneden aan de trap lagen.”