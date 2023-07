Niest je hond ineens veel of bijt hij telkens in zijn poot? Wacht dan niet te lang voor je naar de dierenarts gaat

met videoHet is oppassen geblazen voor hondenbezitters, nu het grasarenseizoen weer in volle gang is. De scherpe borstelplantjes kruipen in de oren, poten of huid van honden, waardoor ontstekingen en andere nare gevolgen ontstaan, zoals gehoorschade. Dierenarts Heleen Hekerman van Dierenziekenhuis Rotterdam weet er alles van.