Niek woont met ouders in een groot herenhuis: ‘Tien minuten fietsen en dan zit ik in centrum van Rotterdam’

update Weer explosie in dezelfde Rotterdam­se straat: vier kinderen ongedeerd uit woning gehaald

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd zijn bewoners van de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde opgeschrikt door een explosie in hun straat. Hulpdiensten troffen bij aankomst in de woning vier kinderen aan die veilig uit het huis konden worden gehaald. Een aantal volwassen stond al buiten toen de hulpdiensten arriveerden. Niemand is gewond geraakt.

7:08