Nicole (56) beleeft angstig avontuur als ze vastzit op Italiaanse berg: ‘Ik rilde over mijn hele lijf’

Na een burn-out wilde Nicole Buissing (56) weer tot zichzelf komen tijdens een wandelvakantie in de Dolemieten. Maar de tocht eindigde na drie dagen al in een groot drama als de Rotterdamse vast komt te zitten op een berg. Bungelend aan een touw wordt ze door een helikopter gered. 'Het was echt doodeng.’

Die vakantie liep niet helemaal zoals gepland. Wat is er gebeurd?

Ik was heerlijk aan het wandelen, maar plotseling bereikte ik een gletsjer die veel steiler was dan verwacht. Ik klom richting een paar rotsen om te kijken of ik ergens kon oversteken naar de volgende hut. Maar ergens miste ik een afslag en kwam vast te zitten. Ik kon niet meer voor of achteruit. De rots voor mij was veel te steil om te beklimmen en ik kon ook niet meer terug.

Dat lijkt me heel eng.

Dat was het dus ook. Ik probeerde mezelf rustig te houden maar raakte toch in paniek. Uiteindelijk lukte het om de Italiaanse reddingsdienst te bereiken. Ik gaf de coördinaten van mijn kompas op mijn horloge door. De helikopter zag me ook niet direct omdat ik donkere kleding droeg. Door aan de telefoon te blijven met de reddingsdienst en steeds te zeggen hoe ze moesten vliegen, zagen ze me.

Wat een opluchting moet dat zijn geweest.

Ik was heel inderdaad blij want het weer begon ook om te slaan. Maar écht, hangend onder man aan een helikopter boven een gletsjer is enorm eng. Eenmaal in de helikopter controleerde een arts direct mijn pols, want ik rilde over mijn hele lijf. Ik kon alleen maar bibberend in shock voor me uit kijken.

Dus dit was de laatste keer alleen hiken in de bergen?

Oh nee, absoluut niet! De Dolemieten zijn schitterend. Ik kom zeker terug. De reis, waarmee ik mijn burnout-periode wilde afsluiten, heeft me uiteindelijk ook veel gebracht. Ik realiseerde me hoe afschuwelijk een situatie misschien ook is, het komt weer goed. Het heeft me ook weer sterker gemaakt. Ook deelde ik dit verhaal op mijn LinkedIn en dat leverde me zelfs nog een nieuwe baan op. Hoe mooi is dat?

En uiteindelijk kostte het je niks!

Precies. Ik luister vaak naar Radio 538 en besloot mijn verhaal te delen. Zij betaalden de rekening van de reddingsactie die 918,10 euro kostte. Zij vonden het ook zo'n bijzonder verhaal. (In het onderdeel Hierrr Met Je Rekening vergoedt Radio 538 de meest uiteenlopende rekeningen van luisteraars. Red.)

