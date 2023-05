Net als in 2017 maakt Dick een reis van 24 uur om Feyenoord kampioen te zien worden

Titelrace tussen hoop en vrees voor Feyenoord­fans: ‘Na Ajax-uit, dacht ik: nu gaat het gebeuren’

Ja, het was een seizoen om van te smullen voor Feyenoorders, zowat van begin tot eind. Of de fans dat ook deden? Nee, de angst voor tegenslag was steeds dichtbij. Pas nu, vlak voordat dit weekend het kampioenschap echt kan worden binnengesleept, is het Grote Genieten begonnen. Het jaar door de ogen van supporters die gewend zijn in doemscenario's te denken.