Nel Sørensen krijgt veel meer stemmen dan haar man Ronald: ‘Ik vind het geweldig voor haar’

Ze had dit niet verwacht. Niettemin vindt Nel, die twee decennia geleden samen met echtgenoot Ronald aan de wieg stond van Leefbaar Rotterdam , het ‘hartstikke leuk’ dat ze in de nieuwe wijkraad komt. ,,Ik hoop dat er leuke mensen in zitten en ik een klik met ze heb”, zegt ze. En spannend vindt ze het ook. ,,Het brengt natuurlijk wel verantwoordelijkheid met zich mee. Ik moet nu wel wat laten zien.”

Stoeptegels

Haar verkiezing was voor de achterburen in ieder geval aanleiding om haar meteen een mailtje te sturen over een wijkprobleem: ongelijke stoeptegels. ,,Ik hoop dat ik iets aan die struikelstenen kan doen, maar ik weet nog niet wat onze bevoegdheden worden en welk budget er is”, zegt Nel. ,,Eerst maar eens kijken wat er allemaal op me afkomt.”

Nel behaalde in totaal 616 stemmen en Ronald 361. Of dat tot een schisma leidt in huize Sørensen? In geen geval, zegt Ronald. ,,Ik vind het geweldig dat Nel bijna twee keer zoveel stemmen heeft gekregen als ik. Ze is ook veel liever en aardiger dan ik”, verklaart hij. Bovendien had hij het ook wel zien aankomen. ,,Als we door de wijk wandelden, hoorden we vaak: ‘We gaan op je vrouw stemmen, hoor’, haha.”