Nel en Ronald Sørensen zijn gekozen als wijkraadslid, maar om deze reden konden ze niet worden beëdigd

Hand in hand lopen ze de statige trouwzaal op het Rotterdamse stadhuis binnen. Waren ze opnieuw gaan trouwen, dan hadden ze elkaar hier zonder problemen het ja-woord kunnen geven, maar de eed of belofte afleggen als wijkraadslid is er niet bij. Dus moet het echtpaar apart gaan zitten en mogen ze ook niet op alle foto’s. ,,Zijn we wel gewend bij Leefbaar Rotterdam.”