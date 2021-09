Negen personen in ademnood in container Maasvlakte: ‘Geen verstekelingen, maar drugsuithalers’

video/updateDe negen in ademnood aangetroffen personen in een container op de Maasvlakte zouden geen verstekelingen zijn, maar drugsuithalers. Dat laat een woordvoerder van containeroverslagbedrijf ECT weten. Ook de politie houdt er volgens de woordvoerder ernstig rekening mee dat het om uithalers gaat.

De hulpdiensten maakten rond de middag melding van negen aangetroffen verstekelingen in een terminal aan de Missouriweg op de Maasvlakte in Rotterdam. Maar volgens de woordvoerder van ECT gaat het niet om uit China afkomstige personen, maar om insluipers. ,,Het zijn geen verstekelingen, dit is drugsgerelateerd.” Ook de politie houdt er ernstig rekening mee dat het om uithalers gaan, aldus woordvoerder Henk van der Velde.

Lees ook PREMIUM In deze megavrieskist langs de A15 zijn niet mensen, maar algoritmes de baas

Telefoon

Volgens de woordvoerder is er vanuit een container naar het alarmnummer gebeld. ,,Maar de telefoon hebben we nog niet gevonden. Of er loopt nu iemand op het terrein rond met een telefoon of er is vanuit een andere container gebeld. Dus we zijn momenteel op zoek naar de telefoon en mogelijk een tweede container. Daarom zijn de hulpdiensten ook nog ter plaatse. Er zijn wellicht mensen die het nog benauwder hebben.’’

Quote Ze zijn allemaal aangehou­den en overge­bracht naar het politiebu­reau Politiewoordvoerder Henk van der Velde

De negen personen werden met ademhalingsproblemen uit de container gehaald. ,,Ze zijn nagekeken in de ambulance, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis’’, zei Van der Velde. ,,Ze zijn allemaal aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.’’

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zaten de personen in een container met boomstammen. ,,Daarom zou de zuurstof minder zijn geworden in de container.''

Partijen cocaïne

Aan het begin van de middag was nog onduidelijk hoe het met de insluipers ging. Op foto's van persfotografen is te zien dat er zeker twee personen in een politiebusje zitten.

Tekst gaat verder onder de video.

Containerbedrijven in de Rotterdamse haven hebben veel last van insluipers die proberen om drugs uit op hun terreinen gestalde containers te halen. Het komt ook voor dat insluipers zich verstoppen in lege containers en daar overnachten. Dit worden ook wel ‘hotelcontainers’ genoemd. Ze verzamelen de partijen cocaïne in een andere container om op een later moment de hele partij van het haventerrein te rijden.

Aanhoudingen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. In 2020 werden in de Rotterdamse haven 281 aanhoudingen verricht, waarbij het ging om 152 personen. Dat betekent dat sommige verdachten meerdere keren in het gebied zijn gesnapt. Voor het Openbaar Ministerie (OM) is het lastig om de insluipers aan te pakken. Want als het OM niet kan bewijzen dat iemand cocaïne kwam ophalen, blijft het bij een boete van 90 euro en wordt de uithaler niet vervolgd.”



Justitie denkt dat de situatie verandert met de komst van een nieuwe wet: de Eerste Kamer buigt zich nu over een voorstel om indringers maximaal een jaar lang op te sluiten.

Volledig scherm De hulpdiensten zijn maandagmiddag massaal uitgerukt naar de Maasvlakte in Rotterdam. © Media TV

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.