Negen gewonden bij botsing trams in centrum Rotterdam: ‘M’n capuchon zat vol met stukjes glas’

UPDATE/VIDEOBij een botsing tussen twee trams op de Schiekade in het Rotterdamse centrum zijn negen passsagiers gewond geraakt, zo zegt de politie. Volgens ooggetuigen loopt het letsel uiteen van botbreuken en glas in het gezicht tot kleine wonden door rondvliegende scherven. Een handvol reizigers is naar het ziekenhuis gebracht.

Twee zussen uit Goeree-Overflakkee stonden in het achterste gedeelte van tram 25, toen tram 4 zich om kwart over vier 's middags ter hoogte van de Heer Bokelweg in de zijkant boorde. Een van de twee keek net naar buiten. ,,Ik zag die tram op ons afkomen en dacht gelijk: Gaat dit wel goed? Schiet hij nog langs ons of rijdt ie vol op ons in?’’

Een hele harde klap

Het was het laatste. ,,De klap was enorm. We vielen beide om. Een regen van glasscherven kwam over ons heen. Kijk, zie je al die schrammen op mijn arm’’, vertelt de ene zus, die tranen in haar ogen heeft van de shock. ,,Dat komt door het glas. Echt overal zit glas in mijn kleren.’’ De andere zus heeft een verband om haar arm. ,,Door de val bloedde mijn ellenboog en ik heb pijn in mijn zij. Mijn capuchon zat helemaal vol met kleine glasstukjes. Zo snel het kon gingen we naar buiten.”

Dat was niet moeilijk, want door de botsing was de deur van de tram ontzet. Paniek? Dat was er niet. ,,Ik heb wel een passagier met een bebloed voorhoofd gezien, die in de de ambulance moest.” Ze vragen zich af hoe dit ongeluk nu precies kon gebeuren. ,,Misschien stond een wissel verkeerd”, denkt de ene zus. ,,Ik weet het niet, maar ik hoopte dit nooit te hoeven meemaken”, vult de andere aan.

Meerdere ambulances werden direct opgeroepen. Vier passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ter plekke ontfermde het ambulancepersoneel zich over vijf andere lichtgewonden en reizigers die ernstig geschrokken waren.

De schade aan de trams is groot. Een tapijt van glasscherven ligt in tram 25, die net van het Hofplein was gekomen en waar meerdere ramen sneuvelden. Deuren zijn ontzet. Van tram 4 ligt de voorkant in delen op de trambaan. Beide trams zijn ontspoord. In het gras is een meterslang spoor te zien.

Het tramverkeer is ontregeld. De RET verwacht dat dit ‘zeker niet voor de spits is opgelost’. Het Hofplein is richting Noord afgesloten. Dit heeft een grote verkeerschaos tot gevolg. De weg vanuit het centrum naar buiten de stad ter hoogte van de Heer Bokelweg is afgesloten. De wegen vanaf de snelweg richting het centrum zijn wel open. Hoe lang de weg nog is afgesloten, is onbekend.

De politie is inmiddels begonnen met een onderzoek.

Twee vriendinnen zetten zich schrap

De twee Rotterdamse vriendinnen Lies en Cynthia zijn nuchter onder het ongeluk. De twee zaten helemaal voorin tram 4 na het doen van een boodschap. ,,Ik zag het helemaal gebeuren’’, vertelt Lies. ,,Het voelde of de bestuurder nog probeerde te remmen, maar het was te laat. Met onze voeten op het schot voor ons zetten we ons schrap.’’

,,En jij pakte mij ook nog goed beet’’, lacht haar vriendin, die net een dikke knuffel heeft gekregen van haar man die haar komt halen. ,,Het was echt een enorme klap. De bestuurder, een leerling nog zo vertelde hij, zag spierwit van de schrik. Maar paniek, nee dat was er niet. Pas toen we uit konden stappen, zagen we hoe erg die andere tram eraan toe was. Zelf hebben we gelukkig niets.’’ Hoe dit kon gebeuren? Lies: ,,Dat is speculeren.’’

Pijn in de rug door harde klap

Jenka zat met haar oordopjes, ook in tram 4, toen ze opeens de botsing voelde. ,,Ik heb pijn aan mijn rug en mijn arm trilt. Dus moest ik even blijven zitten voor een controle. Ik ben erg geschrokken. Ik zag het niet aankomen. Zoals verwacht je toch ook niet?’’ ,,Ik keek naar mijn telefoon, was net ingestapt en stond in de tram’’ vertelt Sevinc, terwijl haar neef die is komen helpen iedereen die dat nodig heeft een glaasje water geeft tegen de schrik. ,,En toen opeens die klap. Ik kon mij net staande houden, maar heb wel pijn in mijn zij.’’

