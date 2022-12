Neem jij op 1 januari een duik in het koude water? Zo bereid je je voor op de nieuwjaarsduik

Op meer dan 170 locaties in Nederland wordt op 1 januari een nieuwjaarsduik georganiseerd. Ook in de regio staan verschillende evenementen gepland, waaronder in Rotterdam-Nesselande, Hoek van Holland en Rockanje. Waar moeten deelnemers op letten?

,,Doe een warming-up”, tipt lifeguard Willem Verhoef. Hij is zondagmiddag aanwezig bij de nieuwjaarsduik in Rockanje. Niet om zelf een duik te nemen, maar om samen met veertien collega's toezicht te houden op de vele duikers die op het strand van Rockanje worden verwacht.

Een warming-up dus. Hoe bereid je jezelf nog meer goed voor?

,,Door niet op eigen houtje te gaan. Alleen bij een georganiseerde nieuwjaarsduik is toezicht. Door een omlijning geven we aan tot waar mensen het water in kunnen. Kom bovendien op tijd en kijk om je heen waar de hulpposten staan.”

Is het water koud?

,,Wel kouder dan normaal voor de tijd van het jaar, vanwege het koude weer van laatst. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Ga er niet te ver in. Het gaat zondag waaien waardoor de gevoelstemperatuur lager ligt, dus onderkoeling ligt op de loer.”

Hoe voorkom je dat?

,,Doordat je veel warmte verliest via je hoofd, is het handig om een muts op te doen. Je kunt je lichaam insmeren met vaseline of een wetsuit dragen. Zorg dat als je uit het water komt, jezelf snel afdroogt en kleding aandoet. Dan verlies je minder snel warmte. Een warme soep die hier wordt uitgedeeld aan deelnemers helpt ook.”

Voor wie is een nieuwjaarsduik niet aan te raden?

,,Het is belangrijk dat je fit bent en je je fit voelt. Voor kinderen onder de 14 jaar is dit geen goed idee, zij verliezen snel warmte. En veel alcohol gedronken? Dan kun je beter niet het water ingaan. Dat je warm wordt met alcohol is een fabeltje: je verliest juist sneller warmte.”

Heb je wel eens incidenten meegemaakt?

,,Ik doe dit nu ongeveer tien jaar, in die tijd is het een paar keer voorgekomen dat we iemand uit het water moesten redden. Maar een nieuwjaarsduik is bovenal vooral een leuk evenement, waarmee veel mensen met plezier het nieuwe jaar inluiden.”

