Natuurlijk kunnen Denk en Leefbaar samen Rotterdam besturen, want ze hebben veel gemeen

commentaarDenk samen met Leefbaar, wie had dat gedacht? De navolgers van de islamkritische Pim Fortuyn willen in Rotterdam aan de slag met een partij waarvan de achterban grotendeels van Turkse en Marokkaanse komaf is. In de twintig jaar nadat Fortuyn met zijn nieuwe partij de Rotterdamse politiek binnen walste, is veel gebeurd.

Van de stad die de verkeerde lijstjes aanvoerde en waarvan de inwoners altijd moesten uitleggen waarom zij er woonden, veranderde Rotterdam in een toeristische bestemming. De bakfietsen kwamen, de mannen met knotjes en de Biergarten.

De Biergarten, een van de hipste plekken van Rotterdam omdat het een van de laatste rafelrandjes in het centrum van stad is. Deze week geopend voor een nieuw seizoen, maar ieder jaar kan het laatste zijn omdat het terrein plaats maakt voor nieuwbouw. Met de aanstaande machtsgreep van Leefbaar, VVD en Denk in het stadsbestuur is het bijna symbolisch. D66 mag voor de vorm tegenstribbelen, maar de tijd dat Rotterdam draaide om de hipsters lijkt voorbij.

Schoon, heel en veilig

Het Rotterdam van de Luchtsingel en het Dakakker, doet het goed in reclames, promotiefilmpjes en reisgidsen. Maar dat is niet het Rotterdam van de meeste inwoners. Die kwamen de afgelopen jaren nauwelijks aan bod, omdat zij Leefbaar stemden of Denk. Twee partijen waar anderen niet graag mee samenwerkten, omdat de ene er graag met gestrekt been in gaat en weinig op heeft met de multiculturele samenleving en de andere een nieuwe migrantenpartij is die al even direct uit de hoek kan komen - behalve als het om de Armeense genocide gaat.

Dat uitgerekend die twee nu juist elkaar opzoeken, lijkt dan op het eerste gezicht gek. Dat is het niet. Ze hebben meer gemeen dan alleen hun stijl. Ze zijn allebei vaak groot in dezelfde wijken, zoals Charlois, Feijenoord en Crooswijk en strijden daar op veel fronten voor dezelfde thema’s; schoon, heel en veilig. De meeste mensen zijn daar niet bezig met het cultuuraanbod of een nieuwe wolkenkrabber, maar met de verpaupering van de huizen en ophopend afval. En als je die problemen wilt oplossen, moet je niet bij de centrumgerichte partijen zijn. Het is een verstandshuwelijk vanwege een gezamenlijke liefde voor de wijken.

