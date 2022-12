Nationaal Vuurwerk gaat niet door vanwege harde wind, ook vuurwerkshows Rotterdam en Schiedam afgelast

Mark Rouwenhorst van het organiserende JMR Event Makers is zichtbaar teleurgesteld. ,,Eindelijk kon het vuurwerk weer doorgaan na twee jaar afwezigheid door corona. Nu gooit het weer roet in het eten.’’ De beslissing is volgens Rouwenhorst genomen in nauw overleg met de overheid en meteorologische diensten. ,,Hoe dichter je bij het moment komt, hoe nauwkeuriger de verwachtingen werden. Je wilt het ook niet afblazen als er al 60.000 mensen op de kade staan.’’

De vuurwerkshows stonden al op losse schroeven vanwege de harde wind die waait in het hele land. Daardoor zijn in het hele land eerder al vuurwerkshows afgelast, waaronder die bij de Hofvijver in Den Haag en de vuurwerkshow op de A’DAM Toren in Amsterdam.

Oud en nieuw

De afgelasting van de show ter verwelkoming van 2023 is een hard gelag voor Rotterdammers. Niet alleen komen er elk jaar vele duizenden mensen kijken, het geldt dit jaar ook nog eens als alternatief voor iedereen die van vuurwerk houdt: in de Maasstad is het afsteken van vuurwerk voor particulieren deze oud en nieuw voor het eerst niet toegestaan, net als in buurgemeente Schiedam.

De vuurwerkshow die op het Schiedamse Stadserfplein gepland stond is op het laatste moment afgelast.

Veiligheid

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt dat de harde wind waarschijnlijk niet gaat liggen voor 00.00 uur vannacht. ,,Daardoor hebben we nu al besloten de shows af te gelasten. Niet alleen voor de veiligheid, maar ook zodat mensen niet voor niets naar de show komen.”

Er waren verschillende verkeersmaatregelen afgekondigd. Die komen te vervallen, zegt de woordvoerder, op één maatregel na. ,,De Erasmusbrug blijft dicht voor verkeer. Dat komt omdat daar een en ander al is geïnstalleerd, wat weggehaald moet worden.”

Alternatieve show?

Er komt vanavond geen alternatieve show voor het Nationale Vuurwerk. Wel gaat het liveoptreden van Rolf Sanchez vanuit Rotterdam door, te zien via RTL, en gaan er lampen aan op de brug, maar er wordt niks georganiseerd voor een groot publiek. Ook wordt de vuurwerkshow niet verplaatst naar een datum in januari, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam gebeurt met de show op de A’Dam toren.

