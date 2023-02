Nancy is saunameester: 'Ik heb een tatoeage van een opgietemmertje'

indebuurt.nlNancy Woerts (39) woont al acht jaar in Schiedam en werkt daarnaast sinds augustus 2017 bij Thermen Holiday . Daar verzorgt ze als saunameester verschillende opgietingen, klankschaalsessies en rituelen. In zes jaar tijd heeft ze haar passie gevonden. Een bijzondere bijbaan, waar ze maar al te graag over vertelt.

Nancy werkt al zes jaar bij Thermen Holiday, maar haar werkplek was daarvoor al bekend terrein voor haar. “Ik kwam hier als gast van de sauna. De eerste keer dat ik een opgieting meemaakte vond ik zo geweldig dat ik het zelf wilde gaan doen”, vertelt ze met een glimlach. Toen de sauna een nieuwe eigenaar kreeg, bood dat kansen. “De vorige eigenaar had vrijwillige opgieters en daar kwam je echt niet tussen”, legt Nancy uit. Op aanraden van haar collega uit de zorg, die er al wél wapperde, greep ze haar kans. Sindsdien is ze, naast haar vaste baan als verpleegkundige, elke week bij Thermen Holiday aan de slag.

Waardering en energie

Hoewel Nancy in 2017 al intern werd opgeleid, haalde ze in 2019 nog het diploma waarmee je je officieel saunameester mag noemen. “Ik wilde zelf graag het papiertje halen, dat voelt toch als een soort waardering”, vertelt ze over haar werk. Hoe is ze begonnen met opgieten? “Ik leerde de wappertechnieken en waar je op moet letten bij Elysium in Bleiswijk.” Na een paar keer meelopen met de saunameesters bleek Nancy er gevoel voor te hebben. “Na zeven keer kreeg ik te horen dat ik het kon. ‘Ga maar’, zeiden ze en dat deed ik maar al te graag. Mensen zien genieten en ontspannen, daar krijg ik energie van.”

Niet gaan liggen

Bij een opgieting komt een heleboel kijken. “Iedereen heeft zijn eigen stijl van contact leggen. Zo sta ik niet graag in de spotlights, maar tijdens het opgieten wel omdat ik mensen ontspanning breng”, legt Nancy uit. Bovendien zit er ook een praktisch gedeelte achter, bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met de geuren. “We werken met water, ijs, verschillende geuren en wapperen met een handdoek, waaier, vlag of hoepel.” Toch is het niet zo makkelijk als het lijkt. Een opgieting bestaat uit meerdere rondes, waarbij iedere ronde een aantal liedjes en geuren de revue passeren. “We gieten het water en ijs op de kachel en door te wapperen met een handdoek verspreiden we de warmte en geur door de cabine”, legt ze uit. “Veel mensen denken dat je gewoon wat water op een kachel gooit. Maar het is veel meer dan dat. Je let ook op de mensen, daarom is het belangrijk dat ze blijven zitten en niet gaan liggen, anders zie je het niet als ze onwel worden.”

Verschillende outfits

Naast een gewone opgieting, verzorgt Nancy thema-opgietingen, waarbij ook haar outfit een belangrijk onderdeel is van het ritueel. “Waar het normaal gesproken lekker stil is tijdens een opgieting, wordt er tijdens de thema-opgieting ‘kramperen’ bijvoorbeeld meegezongen en -geklapt met kampvuurmuziek. Er zijn verschillende thema’s, zoals Halloween, Summer vibes en Lentekriebels”, vertelt ze terwijl ze verschillende foto’s van de outfits laat zien. Halloween is haar favoriet. “Je hebt vijftien minuten waarin je echt kunt uitpakken met je kleding en de muziek”, legt ze uit. “Ik hou van horror en muziek die daarbij past”, vertelt ze stralend.

Tatoeage en 3D-printer

Nancy vindt opgieten zelfs zo leuk, dat ze een opgietemmertje liet tatoeëren. “Wapperen hoort bij mijn leven, ik word er gewoon blij van. Zelfs als ik vrij ben kom ik wel eens vrijwillig collega’s helpen opgieten, ik krijg geen genoeg van wapperen.” In de loop van de tijd heeft ze haar eigen stijl ontwikkeld. “Al mijn wapperattributen zijn roze. Als bedankje voor het inwerken van een nieuwe collega, kreeg ik zelfs een roze opgietlepeltje voor aan mijn sleutelbos. Gemaakt met haar 3D-printer”, licht ze toe. Thermen Holiday is een echte stadssauna en daar hoort dan ook best hippe muziek bij tijdens de opgietingen. “Ik zet het liefst 70’s en 80’s muziek op, een panfluit zul je bij mij niet horen. Mijn favoriete geuren zijn rabarber, ouderwets zoet, en opium, een intense geur die goed past bij mijn muziek.”

Passioneel genieten

Dat Nancy zichzelf kan verliezen in een opgieting, blijkt uit de passie waarmee ze over haar opgietingen praat. “Mijn werk in de zorg is altijd serieus. In de sauna kunnen mensen juist alles even loslaten, wat voor ellende ze ook hebben. Bovendien krijg ik er zelf ook adrenaline van. Toen ik nachtdiensten draaide in de zorg, ging ik voor ik startte eerst nog even wapperen.” Nancy kan zich dan ook geen leven voorstellen zonder wapperen. “Ik hoor vaak van gasten dat ze zien dat het mijn passie is en dat ze mij zien genieten. Toen ik vanwege mijn contract. dat maar beperkt verlengd mag worden, een half jaar niet kon komen werken vond ik dat vreselijk. Je kan het ook niet ergens anders beoefenen, je hebt de sauna echt nodig. Mijn werk is eigenlijk een betaalde hobby”, glimlacht ze. “In de toekomst wil ik blijven wapperen en elke opgieting met evenveel plezier doen als nu.”

