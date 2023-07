Naast drugsoorlogen en verkeersellende ook warme herinneringen in de lezersbrieven

indebuurt.nl Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (28 - 30 juli)

Het laatste weekend van juli lijkt niet zonnig te worden, maar tropisch wordt het wel in Rotterdam. Het Zomercarnaval trekt namelijk met de enorme parade door de binnenstad. Ook als je geen zin hebt in dat feest vol kleurrijke outfits en veren is er genoeg te doen dit weekend. Bekijk hier onze tips!