Na tegenslag op tegenslag rijdt de ParkShuttle nu eindelijk (en hij is voorlopig gratis)

Velen hadden de moed al opgegeven, na allerlei sores en technische malheur uit het verleden. Na een vliegende start in 1999 - met 8 miljoen passagiers in 12 jaar - kwam de laatste jaren de klad erin. In de zomer van 2019 werd de ParkShuttle buiten gebruik gesteld in verband met vernieuwing en was uitbreiding van de baan. Het zou vijf maanden gaan duren, maar afgelopen zomer zat er nog steeds geen beweging in. Want leverancier ZF wordt aan de lopende band geconfronteerd met tegenslagen en steeds strengere regelgeving.