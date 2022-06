Na magere coronajaren geeft Isala Theater weer vol gas: ‘Rotterdammers komen voor intieme sfeer’

Het is ook de eerste keer na twee magere theaterjaren dat het uit 1999 stammende Isala weer vol gas geeft. Want het was sappelen met zo nu en dan een paar maandjes open, gedoe met geplaceerde uitvoeringen, anderhalve meter afstand en nog meer corona-narigheid die we inmiddels al een beetje vergeten zijn. Het is weer ouderwets lachen, gieren, brullen bij Richard Groenendijk, je laten inpakken door U2-coverband Beyond the Music die de klassieker The Joshua Tree integraal ten gehore brengt of plat-Rotterdamse hilariteit met Patrick Laureij.