Na Katendrecht en de Kop van Zuid is nu Feijenoord volop in ontwikkeling: ‘Een schrikbeeld’

Parkeercha­os in Rotterdam-Zuid sinds invoeren betaald parkeren: vechten om plekje waar het nog wél gratis is

Nu de gemeente op meerdere plekken in Rotterdam-Zuid betaald parkeren heeft ingevoerd, is het zoeken naar een plekje waar het nog gratis is. Die plekken zijn beperkt en vaak al bezet. ,,Laat dat betaald parkeren ook maar hier meteen ingaan”, zeggen boze bewoners die hun auto niet meer bij de voordeur kwijt kunnen.

12:12