Na jarenlang in de horeca te hebben gewerkt, heeft Faustina (25) nu haar eigen cateringbedrijf

StartersDe Rotterdamse Faustina Goncalves (25) kookt sinds jongs af aan al graag. ,,Mijn vader is Portugees, dus ik heb met name de mediterraanse keuken goed meegekregen.” Een droom om ooit een eigen horecazaak te beginnen, had ze al. Door de komst van corona kreeg ze ineens een ander idee: haar eigen cateringbedrijf.

Naast haar studie werkte ze lange tijd in de horeca, zowel in de bediening als in de keuken. ,,Toen de lockdown inging, kwam mijn vader ineens met het idee dat ik afhaalmaaltijden voor mensen kon maken.” Zo geschiedde. Het werd een succes en soms kreeg ze wel tientallen bestellingen in een week. ,,Mensen bleven soms ook even hangen, dat was heel gezellig.”

Volledig scherm Wie Faustina laat komen om de catering te doen, kan altijd wel een salade verwachten. © De Krotenkoker

Groentes

Dat heeft ze een tijdje zo gedaan. Langzamerhand ontstonden er vanuit daar aanvragen voor grotere klussen voor meer mensen. ,,Eerst deed ik vooral huisdiners, maar al snel kwamen er cateringklussen op locatie bij.” Zo rolde ze per ongeluk in dat wereldje. Die klussen bevielen enorm en dat zorgde ervoor dat zij nu al een jaar haar eigen bedrijf heeft, De Krotenkoker.

Quote Ik maak zo goed als overal een salade bij, want ik vind dat dat altijd onderge­waar­deerd wordt Faustina Goncalves, De Krotenkoker

Inderdaad, lekker op z’n Rotterdams. Groentes staan sowieso centraal in de gerechten die ze maakt. ,,Ik maak zo goed als overal een salade bij, want ik vind dat dat altijd ondergewaardeerd wordt. Ik gebruik ook vlees en vis, maar ik wil mensen op deze manier kennis laten maken met een maaltijd met veel meer groenten.”

Fulltime

Al is Goncalves pas een goed jaar geleden begonnen, ze is er nu al fulltime mee bezig. ,,Dat is inderdaad vrij snel, maar ik heb geluk gehad: ik kan standaard een aantal dagen werken in een bedrijfskantine en de rest van de tijd gebruik ik voor losse klussen.” Die afwisseling past bij haar, vindt ze.

Of dat eigen restaurant er ooit komt? ,,Die droom is er nog steeds, maar het is meer iets voor later. Ik vind het voor nu juist fijn dat ik niet vastzit aan een locatie en een concept en dat ik steeds iets anders kan doen op een andere plek. Ik ben nog jong, je kan ook op je 40ste nog iets beginnen.’’

Volledig scherm Faustina denkt niet alleen na over het eten dat ze maakt, maar ook over hoe ze de tafel aankleedt; iets dat ze leuk vindt om te doen. © De Krotenkoker

