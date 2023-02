Na Feyenoord City-fiasco presenteren Kuip-liefhebbers grondig renovatieplan: ‘Alles komt onze kant op’

De mannen van de De Moderne Kuip voelen dat hun moment is gekomen. Nu de nieuwbouw van Feyenoord City van de baan is, voeren zij de lobby op voor een stevige renovatie van De Kuip. Erwin Eekelaar en Adriaan Geuze presenteren een totaalvisie; een opgeknapt stadion én plannen voor de omgeving. Van de gemeente vragen ze 40 miljoen euro.

De wethouder is bijgepraat en ook bij Feyenoord kloppen ze aan de deur. Wat de beschermelingen van De Kuip betreft, nu ook wel ‘DMK’ genoemd, staan alle lichten op groen om hun plannen te verwezenlijken. Om te beginnen met een grondige renovatie en opwaardering van het huidige voetbalstadion, dat - hoewel op het voetbalavonden nog altijd kolkt - dringend behoefte heeft aan het aanpakken van achterstallig onderhoud.

Maar hun visie gaat verder, blijkt uit hun laatste presentatie. Het geeft een inkijkje in de mogelijke stedelijke ontwikkeling van het gebied, de mobiliteit, en de financiering. ,,We hebben gewacht en rustig voorgesorteerd op het eind van Feyenoord City. Feyenoord voetbalt zeker tien jaar in de Kuip en er komt zelfs een brug. Alles komt onze kant op’’, zegt Eekelaar, een gefortuneerd ICT-ondernemer die ruim tien jaar begon met Red de Kuip.

Stedenbouwkundige Adriaan Geuze (bekend van het Centraal Station en de Coolsingel) staat hem bij. ,,Alsjeblieft geen kaartenhuisconstructie meer! Ontwikkel het stadion én het gebied stapje voor stapje.’’

Volledig scherm Landschapsarchitect Adriaan Geuze van West8 voor het stadhuis. © Bart Hoogveld

Feijenoord

Red de Kuip werd opgericht toen de eerste plannen op tafel kwamen om het monumentale Stadion Feijenoord te vervangen door nieuwbouw. Lang werden ze door de beleidsbepalers weggezet als een clubje sympathieke naïeve dromers, maar hun aanhang groeide en groeide. In 2014 presenteerden ze een serieus Kuip-plan, dat het nipt verloor van het voorstel van bouwbedrijf BAM. Daarna verscheen plots het ambitieuze Feyenoord City-project met een gloednieuw stadion langs de rivier en leek hun rol uitgespeeld.

Niets is minder waar, vertellen Eekelaar en Geuze van De Moderne Kuip. Ze hebben doorgewerkt met een groot aantal partijen, zoals architectenbureaus EGM en West8 (van Adriaan Geuze). Ook ingenieursbureaus IOB en ABT hebben hun diensten aangeboden. Meest opvallend is de betrokkenheid van de Van Herk Groep, het bedrijf van miljardair Aat van Herk. Ooit heeft hij een bod gedaan op Feyenoord van 50 miljoen, op voorwaarde dat de club in de oude Kuip zou blijven spelen. Hoewel Van Herk onlangs in een interview heeft aangegeven geen geld te steken in Feyenoord, is hij volgens Eekelaar nog altijd bereid bij te dragen aan het investeringskapitaal voor DMK. ,,Hij staat nog steeds klaar.’’

Volledig scherm Erwin Eekelaar van toen nog Red de Kuip in 2015. © Jan de Groen

Stadiondriehoek

Het plan is om te beginnen met het stadion en woningbouw in de directe omgeving, wat ook wel de ‘stadiondriehoek’ wordt genoemd. Daarbij hebben ze het oorsponkelijke idee voor een derde ring op De Kuip laten varen. Want dat kan altijd later nog, zegt Eekelaar. ,,Derde ring is geen prioriteit. Eerst het huidige stadion renoveren en moderniseren. Betere voorzieningen en nieuw sanitair. Nieuwe klapstoeltjes en gangpaden, zodat mensen sneller naar het toilet kunnen of een biertje kunnen halen. Dat kunnen we gefaseerd bouwen, zodat Feyenoord in De Kuip kan blijven voetballen.’’

De vraag is wie dit gaat betalen. Bij DMK schatten ze de kosten op 100 miljoen euro. Maar eigenlijk is er 125 miljoen nodig omdat ook de schulden van het Feyenoord City-avontuur (bijvoorbeeld bij de bank Goldman Sachs) moeten worden afbetaald. Zelf kunnen ze 15 miljoen euro inleggen. Eekelaar hoopt ook op filantropische stichting De Verre Bergen, die 25 miljoen had beloofd aan Feyenoord City.

Quote Maak het menselijk, behapbaar en groener Adriaan Geuze

Voordelen

Daarnaast azen ze op de 40 miljoen euro die de gemeente had willen investeren in het Feyenoord City-stadion. Vandaar dat ze hun plannen eind vorig jaar op het stadhuis hebben gepresenteerd aan wethouder Robert Simons, op verzoek van hem zelf. ,,De gemeente heeft nog steeds 40 miljoen euro liggen, met dat geld behalen wij een bedrag dat boven de 100 miljoen uitkomt. Daarmee komen we uit de huidige impasse en creëren we een groeipad. De voordelen voor de gemeente wat betreft gebiedsontwikkeling zijn enorm.’’

Volledig scherm Het impressie van de binnenkant, met een verhoogde passage rond het stadion. De derde ring is momenteel geen prioriteit bij DMK. © DMK

Met deze bijdragen komen ze op een eigen vermogen van 55 miljoen euro. ,,Met dat bedrag kunnen we makkelijk een lening van 45 miljoen afsluiten, gewoon bij een Nederlandse bank. Dan hebben we 100 miljoen en kunnen we aan de slag’’, zegt Eekelaar. Ook heeft DMK een plan ontwikkeld voor de komst van een ‘Data Campus’ in het stadion. ,,Zo maak je een onrendabel gebouw rendabel.’’

Behapbaar

Adriaan Geuze wil de kans aangrijpen om de directe omgeving van De Kuip aan te pakken. Het moet, zo zegt hij, simpelweg gezelliger. ,,Loop eens rond De Kuip. Wat is de perceptie? Het is een onrustige politiewereld van hekken en asfalt. Maak het menselijk, behapbaar en groener. Natuurlijk moeten de burgemeester en de politie kunnen ingrijpen als het nodig is. Maar vergeten wordt dat de overgrote meerderheid van de supporters naar het voetbal gaat omdat het leuk en gezellig is. Dat is het uitgangspunt’’, zegt Geuze. ,,We hoeven het wiel niet uit te vinden, bij PSV doen het zo ook. Dat werkt daar heel goed.’’

Volledig scherm De Laan op Zuid moet worden doorgetrokken naar De Kuip, aldus Adriaan Geuze van DMK. © DMK

Als het gaat om de stedelijke ontwikkeling, dan adviseert Geuze om vooral ‘geen gekke dingen te doen’. ,,Er ligt een rivier, een dijk en een spoorlijn. Laat die lekker liggen, want als je daar aan gaat rommelen ben je honderden miljoenen verder. En dat was precies wat ze met Feyenoord City wilden doen.’’

Laan van Riek Bakker

Het logische antwoord voor het voormalige Feyenoord City-gebied ligt aan de andere kant van het Varkenoordseviaduct: de Laan op Zuid ,,De Laan van Riek Bakker. Die verlengen we. Gewoon de Laan op Zuid doortrekken. Het klinkt niet superambitieus, maar het ligt wel enorm voor de hand.’’

Want, zo zegt Geuze, De Kuip is eigenlijk ‘een binnenstedelijk stadion’. ,,Een mooi, gezellig stadion midden in de stad. Wen er maar aan. Met een entree en een esplanade die doorloopt tot aan de Piet Smitkade. Precies: een stadion aan de rivier.’’

Volledig scherm DMK wil een Data Campus vestigen in het stadion, wat de ‘business case van het stadion’ flink zal verbeteren. © DMK

Volledig scherm De zijde van de Coen Moulijnweg, waar DMK een 'mobility hub' wil maken; parkeerplekken voor bussen en auto's. Ook is er een atletiekbaan te zien. © DMK

