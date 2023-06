Na enorme drugsvangst wordt cocaïne niet duurder, zegt expert: ‘Winsten zijn gigantisch’

Bonte serviesver­za­me­ling op de boompot in de wijk officieel geopend met klein buurtfeest­je

Na een jaar mozaïeken is het zover: 28 juni is de officiële opening van ‘De boompot van Oost’ op de hoek van de Ohmstraat in Schiedam. Bewoners versierden met mozaïek en bordjes een metershoge boompot. De verhalen achter dit bonte servies moeten de buren met elkaar verbinden.