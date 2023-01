Mysterie rond duizenden gedumpte oliebollen blijft vooralsnog onopgelost

Column Kent u die grap van het vuurwerk­ver­bod?

Was verboden toch, dat vuurwerk in Rotterdam? Maar ja, hoe het hier echt ging: eerst lange rijen voor de vuurwerkwinkels en foto’s van vrolijke kopers met foto en al in de krant, die openlijk vertelden dat ze thuis op de stoep hun eigen showtje gingen geven. En daarna, eerst iedere minuut een knal, daarna iedere minuut twee, daarna een stuk of acht tot we - op oudejaarsdag - alleen nog een langgerekte lawaaitoon hoorden van alles wat afgestoken werd.

