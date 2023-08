Mysterie opgelost: dit is de natste maand in Rotterdam

met video Vrouw klampt zich vast aan dakgoot om aan vuur te ontkomen, brandweer helpt haar naar beneden

De brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een vrouw uit een raam gered, nadat er brand was ontstaan in haar woning aan de Kuinder in Rotterdam. De vrouw was in paniek uit het raam geklommen en hield zich vast aan de dakgoot.