Muziekwinkel Keymusic, een begrip onder drummers, gitaristen en dj’s, wéér failliet

Baas van het grootste ziekenhuis ligt niet meer wakker van zorg die onbetaal­baar wordt: ‘Gaat niet gebeuren’

We horen het al járen: de zorg wordt onbetaalbaar. Maar sinds Prinsjesdag is Stefan Sleijfer, de baas van het grootste ziekenhuis van ons land, zo somber niet meer. Het kabinet presenteerde plannen voor de zorg waar hij daadwerkelijk vertrouwen in heeft. ,,We gaan het met z’n allen doen.”

22 september