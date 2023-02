Museumnacht010 is bijna terug: lees hier alles over het programma

indebuurt.nlOp zaterdagavond door de stad struinen en binnenlopen bij musea en onderweg leuke mensen ontmoeten. Zo ziet Museumnacht010 eruit. Begin maart is dit culturele evenement weer terug en hier lees je alles over het programma.

Op 4 maart 2023 kun je tussen 20.00 en 01.00 uur met een Museumnacht-polsbandje naar binnen bij meer dan dertig musea en instellingen in Rotterdam. De kaartverkoop is al gestart.

Van karaoke tot een cartoonquiz

Van Verhalenhuis Belvédère tot Atelier Galerij Herenplaats en van het Nederlands Fotomuseum tot Het Nieuwe Instituut: overal kun je tijdens Museumnacht010 toffe exposities bekijken. Bij alleen kunst kijken blijft het niet, want er zijn ook dingen te doen. Zoals ‘Karaoke in je moedertaal + dj-set‘ in PrintRoom op de Schietbaanstraat. Of ‘De Grote Cartoonquiz‘ in het Natuurhistorisch Museum. Dj Blue Flamingo brengt je in het Chabot Museum terug naar de roaring twenties.

Vind je het moeilijk om te beslissen waar je naartoe wilt? Daar heeft Museumnacht010 iets op bedacht. Op de website hebben ze het programma ingedeeld aan de hand van persoonstypes: avonturier, denker en nachtvlinder.

Kaartje kopen en gaan

Heb je wel zin in zo’n avondje cultuur in Rotterdam? Dan hoef je alleen nog maar een ticket te kopen en zaterdag 4 maart in je agenda te blokken. Kaarten kosten 19,50 euro per persoon, kinderen en jongeren met een CJP-pas krijgen korting. Handige tip: er rijden op de avond speciale Museumnacht-bussen rond door Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!