Museum Boijmans geeft zes schalen uit 16e eeuw terug aan Joodse familie

Museum Boijmans Van Beuningen heeft na overleg met betrokkenen besloten zes majolicaschalen uit de 16e eeuw terug te geven aan de erven van de Joodse familie Gutmann. Het is voor het eerst dat een dergelijke overeenkomst is gesloten en kan mogelijk een precedent scheppen voor de toekomst.

Met de teruggave komt een einde aan een lange weg van onderzoek en pogingen van de erven van de Guttman-familie om de schalen terug te krijgen. Een van de heikele punten in de kwestie was de onduidelijkheid van herkomst in de collectie van Museum Boijmans van Beuningen.

De door de nazi’s vermoorde Fritz en Louise Gutmann raakten in de Tweede Wereldoorlog hun kunstverzameling - inclusief de elf Italiaanse majolicaschalen - kwijt aan de Duitsers. De schalen kwamen in 1968 in bruikleen naar Boijmans. Maar hoe en wanneer de eigenaar die de schalen uitleende er destijds aan is gekomen, blijft tot de dag van vandaag de grote vraag.

Onderzoek

De erven Gutmann informeerden in 2014 bij Boijmans naar de schalen. Er volgde een onderzoek door het Expertisecentrum Restitutie, dat geen uitkomst bood over de verblijfplaats van de schotels tussen 1933 en 1955. Op voorstel van de Restitutiecommissie zijn museum en nazaat Simon Goodman in overleg gegaan en is besloten de elf schalen te verdelen: de familie krijgt zes schalen terug, het museum behoudt er vijf.

Quote Om uiteinde­lijk herenigd te worden met een kunstwerk dat voor de Holocaust liefdevol door mijn familie is verzameld, is vandaag een krachtig moment

Simon Goodman, erfgenaam van de Gutmann familie, laat weten blij te zijn met de uitkomst: ,,Om uiteindelijk herenigd te worden met een kunstwerk dat voor de Holocaust liefdevol door mijn familie is verzameld, is vandaag een krachtig moment.”

Volledig scherm © Aad Hoogendoorn/Museum Boijmans Van Beuningen

Sjarel Ex, directeur van museum Boijmans Van Beuningen, is blij dat de teruggave in harmonie is afgerond. Ex: ,,Deze deelcollectie vertelt een belangrijk kunsthistorisch verhaal, maar draagt op een ander niveau ook een tragische familiegeschiedenis in zich. Nu staan deze facetten niet tegenover elkaar maar naast elkaar.”

Ex hoopt dat gelijksoortige kwesties vaker op deze manier kunnen worden opgelost. ,,Dit gezamenlijke besluit is, in claims waar na onderzoek de precieze omstandigheden van bezitsverlies onduidelijk blijven, hopelijk een mooi precedent in hoe overleg het proces menselijker en minder juridisch kan.”

Volledig scherm © Aad Hoogendoorn/Museum Boijmans Van Beuningen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.