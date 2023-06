Multicolourfestival in Vlaardingen afgelast vanwege gebrek aan beveiligers

Boa’s moeten verkeers­huf­ters pakken: Rotterdam zoekt grenzen van wet op

Rotterdam zet een speciaal team met boa’s in om vaker verkeersaso’s te pakken. Bewust zoekt de gemeente de grenzen op van wat mag in de strijd tegen motorrijders en automobilisten die zich misdragen. Als het aan wethouder Vincent Karremans ligt, krijgen de handhavers ook snelheidsmeters. ,,Dit is nog maar het begin.’’