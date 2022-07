Motorrijder (32) overlijdt na ongeluk op A12 bij Bleiswijk

Glasplaat raakt los van gebouw en valt dertien etages naar beneden

Een glasplaat is maandagavond van een voorgevel gebroken en naar beneden gevallen. Het incident gebeurde even na 18.00 uur in de Karel Doormanstraat in het centrum van Rotterdam. Niemand hierbij raakte gewond. De glasplaat is wel volledig verwoest door de val.

