Motorrijder (31) overleden bij eenzijdig ongeval in Ridderkerk

Rotterdam­mer (31) aangehou­den voor pinnen met pas van dood gevonden Daniël Dutina

De politie heeft dinsdagochtend een 31-jarige Rotterdammer aangehouden die wordt verdacht van het onrechtmatig pinnen met de pas van de overleden Daniël Dutina (51). De Rotterdammer is de tweede verdachte die is aangehouden in het onderzoek naar de mysterieuze dood van Dutina.

21:47