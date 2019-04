Motoragent stopt langs snelweg om moedereend met kuikentjes te redden

Auto richt ravage aan in tankstati­on Nieuwer­kerk aan den IJssel

8:48 Bij tankstation De Vink aan de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel is afgelopen nacht rond 2.00 uur een auto de shop binnengereden. Er raakte niemand gewond bij de crash. De schade in de shop is enorm, bij het tankstation kan voorlopig niet worden getankt.