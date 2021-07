Motoragent doodgereden door vrachtwagen, verdachte aangehouden

Parachu­tist raakt gewond na ‘landing’ in boom: ‘Mogelijk een stuurfout’

3 juli Een parachutesprong in Rhoon liep zaterdagmiddag iets anders af dan vooraf bedacht: een van de parachutisten landde niet in een weiland of op een veld, maar kwam terecht in een boom. De parachutist raakte gewond en is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.