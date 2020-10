Motoragent Dennis verloor zijn arm bij ongeluk met vrachtwagen: ‘Opeens ben je gehandicapt’

Dennis, die niet met zijn achternaam in de krant wil, heeft een bucketlist. Daar staan vooral klusjes op: een lamp ophangen, laminaatvloertje leggen. Dingen die hij voor het ongeluk fluitend deed, maar nu veel moeite kosten. ,,Soms sta ik te vloeken en te tieren en loopt het zweet van mijn voorhoofd. Maar als ik het dan voor elkaar gebokst heb, geeft dat een goed gevoel. Want niets is meer vanzelfsprekend. De hele maatschappij is ingericht op twee goed werkende handen. En dit is helaas geen ziekte waar je van geneest. Ik word elke dag aan dat ongeluk herinnerd.’’