Motoragent bijna aangereden op snelweg en schiet gericht op automobilist

BVCB raakt in één week de kantine en de kantine­baas kwijt: ‘Dat kun je eigenlijk niet bevatten’

Het zijn hectische weken voor voetbalvereniging BVCB uit Bergschenhoek. Nadat een brand eerst de kantine volledig in de as legde, overleed een week later clubman én kantinebaas Harry Kestens. En dat in het 75-jarig jubileumjaar. ,,Zeker na corona had iedereen er ontzettend veel zin in, maar dan opeens kom je in een heel gekke dynamiek terecht.”