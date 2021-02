Motor aan, verwarming hoog en ‘n druk op de knop: steeds meer criminelen hebben auto met verborgen ruimte

Nee! Nee! Rotterdam­mers mijden massaal reclame­druk­werk: miljoenen kilo’s minder papieraf­val

18:51 Het verbod in Rotterdam op het ongevraagd ongeadresseerd reclamedrukwerk in brievenbussen stoppen, heeft geleid tot een enorme papierbesparing. In de eerste drie maanden dat deze regel van kracht is, ging er al 1,2 miljoen kilo papier minder doorheen. De verwachting is dat de jaarlijkse besparing uitkomt op ruim vijf miljoen kilo. ,,Dat is veel meer dan verwacht’’, zegt de Rotterdamse duurzaamheidswethouder Arno Bonte.