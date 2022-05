Mooi! Zwaar getroffen Rotterdamse ‘hartpoppetjes’ nu ook in minivorm

Twee verdwenen 'hartpoppe­tjes’ teruggevon­den in Rotterdam-Zuid

Twee van de acht vernielde hartvormige beelden zijn zaterdagmiddag teruggevonden in een woonwijk in Bloemhof in Rotterdam-Zuid. De beelden waren van hun sokkels gerukt na de nederlaag van Feyenoord in de Conference League.

29 mei