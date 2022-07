Monument voor vermoorde Anoeska (3) wéér vernield: ‘Dit is gerichte actie’

Chiel Grishaver, de vader van de vermoorde peuter Anoeska, is er ziek van. Het monument van zijn dochter, die in in 1986 werd vermoord toen ze 3 jaar oud was, in Het Park in Rotterdam is opnieuw vernield. Dat gebeurde ook al eens in 2018. Hij heeft geen idee wie het op de gedenkplek heeft gemunt. ,,Maar dit is geen incident. Dit is een gerichte actie.’’