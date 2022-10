Mokerslag: Raad van State vernietigt het volledige bestemmingsplan van Feyenoord City

Al eerder dit jaar trok Feyenoord zich terug uit het nieuwbouwproject, omdat een nieuw stadion volgens de huidige directie momenteel niet is te betalen. Nu heeft de Raad van State korte metten gemaakt met het onderliggende bestemmingsplan. Dat geldt niet alleen als de juridische basis voor het nieuwe stadion, maar ook voor de omliggende wijk met 3700 woningen, winkels, een park en vertier.

Grote vraag was in hoeverre het ambitieuze project realistisch was, want een bestemmingsplan dient ‘uitvoerbaar’ te zijn. Tijdens de zitting in Den Haag vroegen de rechters naar de financiering en het ‘commitment’ van Feyenoord zelf. Dat blijkt nu onvoldoende.

‘Niet uitvoerbaar’

,,De gemeenteraad van Rotterdam had bij het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Feyenoord City’ in december 2020 moeten inzien dat het plan om een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas te bouwen, niet uitvoerbaar was. Omdat het stadion een wezenlijk onderdeel van het bestemmingsplan is, vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarom het hele bestemmingsplan ‘Feyenoord City’‘’, meldt de Raad van State in een persbericht.

De gemeente had nog gevraagd om, als het bestemmingsplan zou worden vernietigd, in ieder geval het onderdeel voor het Mallegat in stand te houden. Daar staat een wijkpark en toren met 170 woningen gepland, wat los van een nieuw stadion kan worden gebouwd. Maar ook dat veegt de Raad van State van tafel.

Stimulans voor Rotterdam-Zuid

Hoewel Feyenoord City - waar sinds 2015 aan is gewerkt - momenteel stil ligt, heeft de gemeente nog altijd de hoop dat het stadionproject nieuw leven wordt ingeblazen. Daarnaast wordt de bouw van van de bruisende wijk gezien als een belangrijke stimulans voor Rotterdam-Zuid. Deze gevoelige uitspraak van de Raad van State dwingt het stadhuis tot een herbezinning op het gevoelige dossier.

Het bestemmingsplan werd in 2020 aangenomen door de Rotterdamse gemeenteraad, maar vijftien partijen hadden bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Onder meer Feyenoord-supporters die de Kuip willen behouden als voetbalstadion en partijen met vastgoedbelangen in het gebied.

De Raad van State geldt als de hoogste bestuursrechter van het land. Hoger beroep is dus niet mogelijk.

Volledig scherm Het plangebied van Feyenoord City. © OMA

