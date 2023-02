Mogelijke locaties van projector voor discriminerende teksten op Erasmusbrug in kaart gebracht

Het apparaat waarmee de teksten werden geprojecteerd is een zogenaamde ‘laser kubus’, maakte de politie dinsdagavond bekend. In Opsporing Verzocht werd een afbeelding getoond van een kleine, draagbare projector die door een eenling op afstand kan worden bediend.

Testprojecties

Tijdens de uitzending deed de politie een oproep aan mensen die op oudjaarsavond mogelijk iemand of meerdere mensen met het boxje hebben gezien. Ook werd gevraagd om met de telefoon gefilmde beelden van het vuurwerk waarop mogelijk de laserstraal van de projecties te zien is. En mogelijk zijn er getuigen van eerdere ‘testprojecties'.

Draadloos apparaat

De laserprojector moet op of vlak bij de Wilhelminakade, het Wilhelminaplein of aan de noordzijde van de Willemskade of Westerkade hebben gestaan. Het compacte apparaat is draadloos te gebruiken.