Mogelijke bom Tweede Wereldoorlog bij Rotterdam Airport, huizen en school in omgeving ontruimd

Met video Man (34) overleden na crash met auto in Bleiswijk­se sloot

In Bleiswijk is woensdagochtend rond 05.30 uur in een auto een overleden man aangetroffen. Het gaat om een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats. Hij verloor de macht over het stuur en crashte in een sloot langs de Anthuriumweg. Dat meldt de Rotterdamse politie.