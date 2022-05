Mogelijk schot gelost bij vechtpartij in Rotterdam-Oost

Hier slaan ze Parkinson van zich af: ‘Elke keer als ik hier ben geweest, ga ik opgeknapt weg’

Het is niet dat ze als paddenstoelen uit de grond schieten, maar Parkinson-boksscholen zijn behoorlijk in opkomst. Krijgen boksers - zoals de legendarische Muhammad Ali - niet juist Parkinson van al die rake klappen die ze oplopen? Inderdaad, maar bokstraining blijkt een prima methode om de ziekte te vertragen. Wie de mannen in de weer ziet gaan, is onder de indruk.

20 mei