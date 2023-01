Mogelijk nieuwe hoogspanningsleiding door Krimpen en Krimpenerwaard: ‘Extra hinder is onacceptabel’

van wieg tot graf Ed (65) had niet veel nodig om gelukkig te zijn: ‘Iedereen was zijn vriend’

Feyenoord en de kroeg: Ed Dekker (65) had niet veel nodig om gelukkig te zijn. De Rotterdamse levensgenieter had praatjes voor tien en kon vloeken als de beste. In zijn stamkroeg Cosy Corner op Zuid vond Ed vrienden van alle leeftijden. Toen hij niet meer naar de kroeg kon, kwamen zij naar hem.

17 januari