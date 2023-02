Mogelijk bepalende periode breekt aan voor Excelsior: ‘Kans om punten te pakken is groter’

Op zoek naar de roots van Feyenoord-sensatie Quilind­schy Hartman: ‘Hij was meteen de beste’

Een halfjaar geleden kende bijna niemand Quilindschy Hartman, nu is hij uitgegroeid tot dé verrassing van Feyenoord. Het AD ging op zoek naar de roots van de linksback, die na veel pech plotseling een sensatie is in de Kuip. ,,Hij was vroeger al een pitbull’’.