Moge de god van boer Floor hem opjagen tot aan het vagevuur

Column Vorige week overleed de man die Pim Fortuyn vooruit hielp, maar niemand die dat opmerkte

Vorige week overleed plotseling Albert de Booij (74). U denkt nu: wie? Want het is wonderlijk hoe snel soms mensen met bijzondere geschiedenissen worden vergeten. Bij leven, maar ook daarna. In Rotterdam hoorde ik niemand over deze overledene en dat was onterecht.

24 juni