Moet Krimpen de brandweerkazerne wel verbouwen? ‘Uiteindelijk wordt het dan vaak twee keer zo duur’

Brandweer traint zich in rieten daken: ‘Je kunt spuiten wat je wilt, het water loopt er gewoon vanaf’

Vlammen doven in een rieten dak is geen sinecure, dat vergt specialisatie. En die is er nog weinig in Nederland. Vandaar dat de brandweer in Krimpen aan de Lek zich er specifiek op gaat toeleggen en daarmee inzetbaar wordt in de hele regio. Want het rieten dak is populair.

8 augustus